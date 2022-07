Calciomercato Atalanta | Ilicic verso l’addio | un club su di lui

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’avventura all’di Josippotrebbe essere giunta al capolinea. A dichiararlo è stato lo stesso allenatore, Gianpiero Gasperini, dopo l’amichevole contro la Rappresentativa Valli bergamasche. “, Lammers e Miranchuk non li ho fatti giocare nella seconda amichevole perchè sono giocatori sul mercato.” Queste le parole dell’allenatore piemontese. Il giocatore sloveno ha vissuto due ultime stagioni complicate: tormentato dalla depressione, che gli ha impedito di giocare come sempre aveva fatto. JosipGasperini ha fatto capire molto bene che il giocatore è sul mercato e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, unitaliano sarebbe pronto all’assalto. Il Bologna di Sinisa Mihajlovi? vorrebbe l’attaccante sloveno per formare una coppia ...

All'piace ancora El Shaarawy.E nell'incontro di martedì tra Pinto e Luca Percassi dell'è spuntato il nome di Pasalic, gradito a Mourinho. Intanto si attende a giorni la partenza di Kluivert, conteso da West Ham e Lione. ... Roma-Atalanta: possibile scambio di mercato | Mercato | Calciomercato.com Palermo ed Atalanta sempre più vicine all'intesa per l'arrivo in Sicilia dei giovani Salvatore Elia ed Alessandro Cortinovis ...Nuovi sviluppi a sorprese in casa Inter. Mentre continuano le trattative tra i nerazzurri e il PSG per Skriniar il "Corriere dello Sport" questa mattina ha fatto il punto sul mercato dell'Inter visto ...