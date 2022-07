Bomba di Spalletti: “Kim calciatore da Napoli! Vi dico chi ha scelto Di Lorenzo come capitano” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli ha affrontato l’Anaune nella prima uscita stagionale dei ragazzi di Mister Luciano Spalletti, amichevole terminata con il punteggio di 10-0 a favore degli azzurri. Buone impressioni da Kvaratshelia, che ha preso un palo e ha siglato una doppietta. Dentro nel secondo tempo Osimhen, autore di una rete, e Ambrosino, che ha sbagliato un rigore ma si è rifatto subito dopo con la rete del definitivo 10-0. Al termine del match Spalletti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Dobbiamo dare un po’ di tempo per far si che qualcuno riesca a vestire i panni del leader, riesca a crescere come punto di riferimento. I compagni di squadra hanno scelto il capitano, dopo che ne abbiamo persi due in un colpo solo. La società sta lavorando per completare la squadra, diventa fondamentale trovare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli ha affrontato l’Anaune nella prima uscita stagionale dei ragazzi di Mister Luciano, amichevole terminata con il punteggio di 10-0 a favore degli azzurri. Buone impressioni da Kvaratshelia, che ha preso un palo e ha siglato una doppietta. Dentro nel secondo tempo Osimhen, autore di una rete, e Ambrosino, che ha sbagliato un rigore ma si è rifatto subito dopo con la rete del definitivo 10-0. Al termine del matchha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Dobbiamo dare un po’ di tempo per far si che qualcuno riesca a vestire i panni del leader, riesca a crescerepunto di riferimento. I compagni di squadra hannoil, dopo che ne abbiamo persi due in un colpo solo. La società sta lavorando per completare la squadra, diventa fondamentale trovare ...

