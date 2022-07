Asslani | “Emozionato di essere all’Inter Brozovic? Posso solo imparare Ecco perché il numero 14”

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) Kristjansi racconta a DAZN Primi giorni da giocatore dell’Inter per Kristjan. Il giocatore arrivato dall’Empoli ha parlato dei suoi primi giorni in nerazzurri ai microfoni di DAZN.le sue parole. Ci racconti i tuoi primi giorni?Sono stati giorni bellissimi, sta andando tutto bene, abbiamo già fatto due amichevoli. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, mi sento molto bene. Appiano Gentile è molto grande, non ero abituato. Gioco con ragazzi che prima guardavo alla tv. Chi è stato il primo giocatore e farti conoscere l’ambiente?In questi giorni non eravamo tutti, ma comunque il primo è stato Danilo D’Ambrosio. Poi anche Darmian e Handanovic, il consiglio è sempre restare umili. Hai già superato il rito di iniziazione nello spogliatoio?Rito di iniziazione nello spogliatoio? ...