Altra goleada dell’Atalanta | la seconda amichevole a Clusone finisce 10-0

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022). Altro giro, altro successo per l’Atalanta. Anche l’contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, ladel ritiro in Valseriana,in. 10-0 il risultato finale della sgambata degli uomini di Gian Piero Gasperini, che ha utilizzato i 90 minuti sotto il sole diper far mettere benzina nelle gambe dei suoi, oltre a ragionare su altri esperimenti tattici. Ruggeri terzo di difesa e Scalvini avanzato a centrocampo vengono confermati anche stavolta. Ancora nell’undici anche Sportiello, Okoli, Zortea, Zapata, Muriel ed il neo-acquisto Ederson, avanzato sulla trequarti. le novità sono Koopmeiners in mediana, Demiral al centro della difesa e Maehle aperto sinistra. Oltre ai lungodegenti Carnesecchi e Zappacosta, ancora assenti Cambiaghi, Toloi, ...