Alessandra Amoroso a San Siro: “Donne, siate quello che volete essere” (Di giovedì 14 luglio 2022) 200 concerti, 49 dischi di platino e tutta la voglia di mettersi ancora in gioco. Alessandra Amoroso ha conquistato San Siro dopo 14 anni di carriera, spinta in avanti da quella vittoria ad Amici di Maria De Filippi che l’ha lanciata. E ora, a distanza di molto tempo da quella coppa sollevata con tanto orgoglio, l’artista di Galatina non è più quella ragazza fragile che aveva conquistato il cuore di tutti. Lo sguardo liquido, il sorriso e le ginocchia che (quasi) tremano sono rimaste le stesse. Se si guarda indietro, vede tutto quello che ha davanti. Proprio come chi costruisce il proprio futuro tassello dopo tassello, successo dopo successo, delusione dopo delusione. Un percorso, il suo, fatto di gloria ma anche di tante cadute. E di quella costante paura di non essere ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022) 200 concerti, 49 dischi di platino e tutta la voglia di mettersi ancora in gioco.ha conquistato Sandopo 14 anni di carriera, spinta in avanti da quella vittoria ad Amici di Maria De Filippi che l’ha lanciata. E ora, a distanza di molto tempo da quella coppa sollevata con tanto orgoglio, l’artista di Galatina non è più quella ragazza fragile che aveva conquistato il cuore di tutti. Lo sguardo liquido, il sorriso e le ginocchia che (quasi) tremano sono rimaste le stesse. Se si guarda indietro, vede tuttoche ha davanti. Proprio come chi costruisce il proprio futuro tassello dopo tassello, successo dopo successo, delusione dopo delusione. Un percorso, il suo, fatto di gloria ma anche di tante cadute. E di quella costante paura di non...

Pubblicità

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - soft_amoroso : RT @ICELASANDY: Per me è Alessandra che se la ride quando inizia a cantare Segreto perché sa che quella canzone noi la amiamo e la veneriam… - wewereonabraek : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi per la seconda volta, la prima è stata Laura Pausini, una donna di esibirà di nuovo a San Siro. Laura Pausini e Ale… -