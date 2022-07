(Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si fermano gli sconticon tante promozioni per i clienti anche in questo mese di. Dopo aver visto ilcon gli sconti fino al 50%, ecco nuove imperdibili promozioni nei. Vediamone alcune. NuovoIn copertina troviamo la Lemonsoda/Oransoda a 1.05 euro insieme al Loacker gelato a 2.59 euro. Tacchino percorso qualitàa 2.45 euro, macinato di pollo a 2.90 euro. Bocconcini di fesa di tacchino a 4.10 euro. E ancora: cotolette di pollo a 3.29 euro, kebab di pollo a 2.99 euro. Qualche altro esempio? Philadelpia a 2.15 euro, sottilette classiche a 1.49 euro oppure gorgonzola dolce DOP a 2.29 euro. Chiudiamo con gli affettati. Fresca salumeria Beretta a 2.99 euro, Prosciutto Crudo ...

Con il rinnovamentocerca di offrire la migliore esperienza possibile ogni volta che andrai a fare la spesa. Scopri il nuovoquiLainvece ha nella Rocchetta, acqua minerale leggermente frizzante, a 0,30 euro per la bottiglia da 1 litro. Il Gigante propone l'acqua Lete minerale naturale a 1,62 euro per la ... Volantino Conad City, 'Prezzi a Pezzi': offerte dal 12 al 24 luglio Il giro d'affari della rete Conad nel 2021 ha raggiunto 17 miliardi di euro (+6,5% rispetto al 2020). Previsti 2,08 miliardi di euro in nuove aperture, ristrutturazioni, digitalizzazione e sostenibili ...Presentati a Milano i risultati dei bilanci consolidati delle Cooperative e il piano di sviluppo per il triennio 2022/24 ...