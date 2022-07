Violenza sulle donne, il report: sia gli autori che le vittime sono prevalentemente italiani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo il rapporto dell’associazione D.i.Re, fra le donne accolte nei centri antiViolenza, solo il 28% - meno di una su tre - decide di denunciare Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo il rapporto dell’associazione D.i.Re, fra leaccolte nei centri anti, solo il 28% - meno di una su tre - decide di denunciare

enpaonlus : Prima del delitto efferato per in quale sono stati condannati costoro hanno per anni torturato e ucciso animali po… - mariannadirisio : RT @Cabbot_: Durante il Denim Day si indossano jeans attillati per ribadire che nessun tipo di abbigliamento giustifica lo stupro. La giorn… - iusEmanagement : Violenza sulle donne: l’Italia condannata per la lentezza del sistema e per la prescrizione dell’azione penale - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Come può una donna dimenticare gli abusi sessuali subiti tempo addietro, magari quando era bambina?' di Rita Guma #violen… - ilfattoblog : 'Come può una donna dimenticare gli abusi sessuali subiti tempo addietro, magari quando era bambina?' di Rita Guma… -