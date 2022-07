Verona, Cioffi: «A Simeone dico di seguire l’istinto. Sui nuovi…» (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico degli scaligeri Dopo il test in famiglia di questa sera, il tecnico del Verona Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa. HENRY E DOIG – «Tutto ciò che si fa è condiviso con la società. Henry è noto a tutti, Doig è un giovane promettente, con un motore importante a livello fisico. Può essere un giocatore per il futuro: i tempi d’adattamento ci saranno, anche se cercheremo di accorciarli. Porterà della freschezza a una squadra che ha grande esperienza». CONSIGLIO A Simeone – «Di seguire quello che gli dice l’istinto, sarebbe sicuramente la scelta giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Le parole del tecnico degli scaligeri Dopo il test in famiglia di questa sera, il tecnico delGabrieleè intervenuto in conferenza stampa. HENRY E DOIG – «Tutto ciò che si fa è condiviso con la società. Henry è noto a tutti, Doig è un giovane promettente, con un motore importante a livello fisico. Può essere un giocatore per il futuro: i tempi d’adattamento ci saranno, anche se cercheremo di accorciarli. Porterà della freschezza a una squadra che ha grande esperienza». CONSIGLIO A– «Diquello che gli dice, sarebbe sicuramente la scelta giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : Hellas Verona, #Cioffi: “Ho visto ancora un ottimo atteggiamento, la giusta mentalità in campo” - fzola_ : Hellas, Piccoli: «La concorrenza non mi spaventa, voglio la doppia cifra. Cioffi è tosto» - serieAnews_com : ?? Ufficiale, #Verona: arriva #Doig per la difesa! - HellasLive : Verona A-Verona B, questo pomeriggio seconda amichevole per i gialloblù di Cioffi - HellasLive : #HellasVerona, #Doig è arrivato in ritiro. Da domani a disposizione di Cioffi -