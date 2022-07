Ucraina: Kuleba, 'sanzioni non dovrebbero essere 'adattate' a capricci di Mosca' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - "Certamente non vedo 'tradimento'. Ma onestamente abbiamo detto ai nostri partner canadesi e tedeschi che quello che hanno fatto è stato un errore che ha messo la Russia in una posizione vincente". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba in riferimento alla decisione del governo canadese di rilasciare un'autorizzazione per il ritorno in Germania delle turbine del gasdotto Nord Stream-1 riparato da Siemens Canada. "Questa soluzione non risolverà i problemi, ma li aumenterà - ha aggiunto - Sono paesi sovrani, hanno il diritto di prendere le decisioni che ritengono necessarie. Ma non siamo d'accordo con questa decisione e, in linea di principio, siamo contrari all'approccio in cui il regime delle sanzioni debba essere adattato ai capricci della Federazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - "Certamente non vedo 'tradimento'. Ma onestamente abbiamo detto ai nostri partner canadesi e tedeschi che quello che hanno fatto è stato un errore che ha messo la Russia in una posizione vincente". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytroin riferimento alla decisione del governo canadese di rilasciare un'autorizzazione per il ritorno in Germania delle turbine del gasdotto Nord Stream-1 riparato da Siemens Canada. "Questa soluzione non risolverà i problemi, ma li aumenterà - ha aggiunto - Sono paesi sovrani, hanno il diritto di prendere le decisioni che ritengono necessarie. Ma non siamo d'accordo con questa decisione e, in linea di principio, siamo contrari all'approccio in cui il regime delledebbaadattato aidella Federazione ...

