Stop ai treni tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto - Cronaca - lanazione.it

Estate nera per i viaggi, tra scioperi delle compagnie aeree, deie persino dei taxi. Mentre in Italia le auto bianche tornano in piazza contro Uber e in Francia è un caos ferroviario, a Londra troppi passeggeri, con i servizi aeroportuali che rischiano ogni ...Tecnici lungo la ferrovia Un lungoper la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze - Viareggio : da sabato sera (alle 23,30) a lunedì 29 agosto (alle 5) non circolerannotra Pistoia e Pescia. Il provvedimento è dovuto ... Stop ai treni tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto Pistoia, 13 luglio 2022 - Un lungo stop per la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Viareggio: da sabato sera (alle 23,30) a lunedì 29 agosto (alle 5) non circoleranno treni tra Pistoia e Pesc ...La Commissione Europea ha aggiornato le sue linee guida sulla gestione del traffico dei beni sanzionati tra la Russia e la sua exclave di Kaliningrad (che ha portato ad un aumento della tensione nelle ...