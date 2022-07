Stefano Tacconi è in via di guarigione “Ho vinto tutto nella mia carriera | questa è la coppa più importante”

(Di mercoledì 13 luglio 2022)è via di. L’ex portiere della Juventus lo scorso 23 aprile era arrivato in coma all’ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da un aneurisma celebrale. Dopo essersi risvegliato, ha appena iniziato la terza settimana di ritiro al centro di riabilitazione Borsalino. Come riporta La Stampa, al suo fianco ci sono la moglie Laura Speranza e il figlio maggiore Andrea, che era con lui quando si è sentito male e ha perso conoscenza. “Homia, – ricorda– maè lapiù. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio”. La moglie, che ...

Dopo l'emorragia cerebrale provocata da aneurisma ,sta meglio. L'ex portiere, per settimane in bilico tra la vita e la morte, ora è in fase di guarigione. Ricoverato d'urgenza prima ad Asti e poi ad Alessandria, nel cui reparto di ...1 Sta meglio, decisamente meglio,a distanza di tre mesi dall'aneurisma cerebrale dello scorso 23 aprile che aveva fatto anche temere per la sua vita. L'ex portiere della Juventus si trova da tre settimane presso il ...Stefano Tacconi è stato il portiere della Nazionale e anche della Juventus per tanti anni. Poi a metà aprile un aneurisma l’ha colpito.L’ex portiere, in prodigioso recupero dopo l’aneurisma cerebrale di aprile in cui ha rischiato la vita, ritrova anche l’antica grinta e pensa al futuro: «Dai, fatemi alzare, voglio uscire da qui» ...