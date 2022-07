Salvini taglia le gambe al Draghi Bis: «La Lega non resterà in un governo senza il M5s» (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Noi non siamo disposti a restare in un esecutivo senza il M5S». Nelle more della crisi di governo Matteo Salvini taglia le gambe alle ipotesi di un Draghi bis: «Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile», ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione del dipartimento di protezione civile della Lega. Per Salvini «Se i 5 stelle fanno quello che ritengono di fare, mi sembra che la strada sia segnata». E poi: «Ho ben chiaro che gli italiani sapranno cosa scegliere al voto. Non vedo l’ora che gli italiani possano tornare a dire la loro». Il Capitano ha anche polemizzato con Draghi: «C’è l’emergenza Equitalia e non mi capacito come un economista, un banchiere come ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Noi non siamo disposti a restare in un esecutivoil M5S». Nelle more della crisi diMatteolealle ipotesi di unbis: «Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile», ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione del dipartimento di protezione civile della. Per«Se i 5 stelle fanno quello che ritengono di fare, mi sembra che la strada sia segnata». E poi: «Ho ben chiaro che gli italiani sapranno cosa scegliere al voto. Non vedo l’ora che gli italiani possano tornare a dire la loro». Il Capitano ha anche polemizzato con: «C’è l’emergenza Equitalia e non mi capacito come un economista, un banchiere come ...

Pubblicità

sologiuma : RT @Newsinunclick: Salvini taglia le gambe al Draghi Bis: «La Lega non resterà in un governo senza il M5s» - Newsinunclick : Salvini taglia le gambe al Draghi Bis: «La Lega non resterà in un governo senza il M5s» - omniafluit : -'Meloni può essere l'argine all'avvento dell'uomo forte' - cert che SI... con la DONNA FORTE - ma dai... la melo… - Gaspa1965 : RT @antonluca_cuoco: Il regime mafioso russo ci taglia forniture gas per ritorsione delle sacrosante sanzioni e per il strasacrosanto suppo… - antoniopal : RT @antonluca_cuoco: Il regime mafioso russo ci taglia forniture gas per ritorsione delle sacrosante sanzioni e per il strasacrosanto suppo… -