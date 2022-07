Roma - Stop alla circolazione delle auto più vecchie nella "fascia verde" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche Roma, dopo Milano (dove da ottobre non potranno più circolare le diesel Euro 5), prepara un'offensiva contro le auto considerate più inquinanti. L'assessore alla Mobilità della capitale Eugenio Patanè ha, infatti, annunciato un piano di disincentivazione del trasporto privato, avendo considerato insufficienti provvedimenti attuali come la Ztl e il pagamento della sosta. Il piano prevede che da novembre diventi operativa la fascia verde, rendendo cogenti attraverso l'utilizzo di segnaletica e telecamere i divieti finora evidentemente rimasti sulla carta: le auto a benzina omologate secondo le direttive Euro 0, 1 e 2 e quelle diesel Euro 1, 2 e 3 non potranno più entrarvi, né esservi parcheggiate. Il futuro. Il programma prevede, poi, che dal novembre 2023 vengano escluse ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche, dopo Milano (dove da ottobre non potranno più circolare le diesel Euro 5), prepara un'offensiva contro leconsiderate più inquinanti. L'assessoreMobilità della capitale Eugenio Patanè ha, infatti, annunciato un piano di disincentivazione del trasporto privato, avendo considerato insufficienti provvedimenti attuali come la Ztl e il pagamento della sosta. Il piano prevede che da novembre diventi operativa la, rendendo cogenti attraverso l'utilizzo di segnaletica e telecamere i divieti finora evidentemente rimasti sulla carta: lea benzina omologate secondo le direttive Euro 0, 1 e 2 e quelle diesel Euro 1, 2 e 3 non potranno più entrarvi, né esservi parcheggiate. Il futuro. Il programma prevede, poi, che dal novembre 2023 vengano escluse ...

