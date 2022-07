Roma, operaio della metro colpito in viso da una catena: è grave (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma. Ancora un incidente sul lavoro, non si ferma purtroppo la scia di sangue che troppo spesso vede coinvolti i lavoratori. L’ennesimo incidente è avvenuto nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, a farne le spese un operaio di 45 anni. operaio colpito in viso da una catena: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, poco prima della mezzanotte. In questo frangente un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un incidente proprio mentre stava lavorando su un cantiere della metropolitana C in via dei Fori imperiali, all’altezza del Colosseo. Secondo le prime informazioni l’uomo era su un cestello elevatore, stava effettuando delle manovre quando — per cause ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022). Ancora un incidente sul lavoro, non si ferma purtroppo la scia di sangue che troppo spesso vede coinvolti i lavoratori. L’ennesimo incidente è avvenuto nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, a farne le spese undi 45 anni.inda una: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 luglio, poco primamezzanotte. In questo frangente undi 45 anni è rimasto vittima di un incidente proprio mentre stava lavorando su un cantierepolitana C in via dei Fori imperiali, all’altezza del Colosseo. Secondo le prime informazioni l’uomo era su un cestello elevatore, stava effettuando delle manovre quando — per cause ...

Pubblicità

CarloCalenda : Andata: centro a voi e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio a voi e rivoluzione liberale a noi; Di Maio,… - CorriereCitta : Roma, operaio della metro colpito in viso da una catena: è grave - pietrogranero : RT @ChiranAngelgela: Palomino Loayza,54 anni,muore precipitando dal tetto del capannone della ditta per cui lavorava a San Severino Marche.… - CatellaniLaura : @sbonaccini @FiomBologna @IGMetall Avresti dovuto invitare anche quel sobillatore di Landini, la cui unica strategi… - MgraziaT : RT @ChiranAngelgela: Palomino Loayza,54 anni,muore precipitando dal tetto del capannone della ditta per cui lavorava a San Severino Marche.… -