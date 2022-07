Quarta dose a rischio flop e nuove regole per l'isolamento dei positivi (ma da quando?) (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati di ieri in Italia confermano un peggioramento continuo sul fronte dei contagi Covid. Sono arrivati a 142.967 le nuove positività nelle ultime 24 ore. Per trovare un ordine di grandezza analogo dobbiamo risalire al 28 gennaio. I morti... Leggi su today (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati di ieri in Italia confermano un peggioramento continuo sul fronte dei contagi Covid. Sono arrivati a 142.967 letà nelle ultime 24 ore. Per trovare un ordine di grandezza analogo dobbiamo risalire al 28 gennaio. I morti...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - AlexBazzaro : Speranza risponde all'input Ue: 'Subito quarta dose a over 60' | Due vaccini potenti contro Omicron, Ema li annunci… - WSdavidONE : RT @Jakomaxxx: La 'prima dose' era UNA DOSE. La seconda dose non era un 'richiamo', era UNA DOSE. La terza dose non era 'il booster', era U… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Covid, over 60 in fila per la quarta dose “Troppi contagi, serve” ??[LEGGI… -