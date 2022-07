Pippo Franco, nuovo aggiornamento dall’ospedale: colpo di scena (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo Franco. L’attore nelle ultime ore è stato ricoverato: come sta adesso. Ore di apprensione per tutti i fan di Pippo Franco. L’attore e comico italiano, infatti, è ricoverato in ospedale a causa di un malore accusato nella notte. Andiamo quindi a vedere le sue attuali condizioni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di. L’attore nelle ultime ore è stato ricoverato: come sta adesso. Ore di apprensione per tutti i fan di. L’attore e comico italiano, infatti, è ricoverato in ospedale a causa di un malore accusato nella notte. Andiamo quindi a vedere le sue attuali condizioni L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - RaiNews : Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, ricoverato dalla notte scorsa al Gemelli, è nato a Roma il 2 settembre… - fanpage : #PippoFranco, le sue condizioni di salute sarebbero 'discrete' - xiana44698880 : RT @Stefania_67: Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e posso dim… - BegalliSabrina : RT @Stefania_67: Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e posso dim… -