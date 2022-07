Pippa Middleton mamma tris: il terzogenito è una bambina. Ma sul nome è ancora mistero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippa Middleton allarga la famiglia. Poche ore fa la sorella della duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suo terzo figlio. Si tratta di una bimba ed è nata nell’ospedale di St. Mary, lo stesso in cui la sorella maggiore ha accolto tutti e tre i suoi figli, George, Charlotte e Louis. Dopo Arthur, nato nell’ottobre 2018, e Grace, nata nel marzo 2021, la cognata dell’erede al trono e suo marito James Matthews hanno dato il benvenuto alla piccola, di cui per il momento non è ancora stato diffuso il nome. La coppia ha mantenuto per mesi un gran riserbo sulla terza gravidanza, lasciando che al momento opportuno fosse il pancione di Pippa a parlare per loro. In occasione del Giubileo di Platino la donna si è mostrata infatti in pubblico raggiante nel suo benaugurale abito verde e con delle forme ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)allarga la famiglia. Poche ore fa la sorella della duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suo terzo figlio. Si tratta di una bimba ed è nata nell’ospedale di St. Mary, lo stesso in cui la sorella maggiore ha accolto tutti e tre i suoi figli, George, Charlotte e Louis. Dopo Arthur, nato nell’ottobre 2018, e Grace, nata nel marzo 2021, la cognata dell’erede al trono e suo marito James Matthews hanno dato il benvenuto alla piccola, di cui per il momento non èstato diffuso il. La coppia ha mantenuto per mesi un gran riserbo sulla terza gravidanza, lasciando che al momento opportuno fosse il pancione dia parlare per loro. In occasione del Giubileo di Platino la donna si è mostrata infatti in pubblico raggiante nel suo benaugurale abito verde e con delle forme ...

