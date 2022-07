Pioggia di milioni da Giorgetti per un altro vaccino italiano dopo il vecchio flop (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si comincia a muovere qualcosa nel progetto del Ministero dello Sviluppo di produrre vaccini in Italia. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma presentato dall'azienda chimico-farmaceutica Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva di vaccini anti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone). Lo comunica il Mise, sottolineando che si tratta di un programma di sviluppo industriale, denominato «SI-VAX 4.0», che prevede l'installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS-COV-2 da realizzare all'interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2). In particolare, l'investimento ha l'obiettivo di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti il vaccino anti Covid a base mRNA o a base di Adenovirus. Le risorse per finanziare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si comincia a muovere qualcosa nel progetto del Ministero dello Sviluppo di produrre vaccini in Italia. Il ministro Giancarloha autorizzato un accordo di programma presentato dall'azienda chimico-farmaceutica Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva di vaccini anti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone). Lo comunica il Mise, sottolineando che si tratta di un programma di sviluppo industriale, denominato «SI-VAX 4.0», che prevede l'installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS-COV-2 da realizzare all'interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2). In particolare, l'investimento ha l'obiettivo di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti ilanti Covid a base mRNA o a base di Adenovirus. Le risorse per finanziare ...

