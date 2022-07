Pasalic | la nuova idea per la Roma

Pubblicità

CalcioToday.it

... che ha già le valigie in mano ed è pronto ad iniziare unaavventura. Tutte e tre le squadre ... Interessanodell'Atalanta e Lukic del Torino. L'ultima idea, inoltre, è quella di James ...VAL SERIANA: LASFIDA DI GASP Atalanta Rappresentativa Val Seriana , in diretta domenica ... Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi,; Zapata. Pasalic, via dall’Atalanta ma resta in Serie A: nuova idea del top club Mario Pasalic potrebbe essere la nuova idea per il centrocampo giallorosso, che starebbero lavorando per portarlo nella capitale ...Mancava l’ufficialità, è arrivata. Con il classico comunicato, ieri la Roma ha annunciato il prolungamento contrattuale di Gianluca Mancini, nuova scadenza il trenta giugno del 2027. Non è stata ...