Omicron 5, lo studio inglese: “Ha anche una maggiore capacità di contrastare la risposta immunitaria innata come la variante Alpha” (Di mercoledì 13 luglio 2022) All’identikit di Omicron 5, la sotto variante Ba.5 di Sars Cov 2, si aggiunge un nuovo inquietante elemento. Secondo alcuni scienziati della University College di Londra, del Centro per la ricerca sui virus dell’Università di Glasgow dell’Istituto Francis Crick le mutazioni più recenti e responsabili dell’aumento di positivi e ricoveri in tutta Europa e negli Usa, “hanno una maggiore capacità di antagonizzare o eludere le difese immunitarie innate umane” che sono la nostra prima linea di contrasti al qualsiasi patogeno. Una ipotesi, fatte sulle sotto varianti identificate con Ba.4 e Ba.5, pubblicata sulla rivista BioRxiv – e quindi non sottoposta a revisione – in cui si spiega che “la replicazione è associata a una ridotta attivazione delle risposte immunitarie innate epiteliali rispetto alle precedenti sotto varianti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) All’identikit di5, la sottoBa.5 di Sars Cov 2, si aggiunge un nuovo inquietante elemento. Secondo alcuni scienziati della University College di Londra, del Centro per la ricerca sui virus dell’Università di Glasgow dell’Istituto Francis Crick le mutazioni più recenti e responsabili dell’aumento di positivi e ricoveri in tutta Europa e negli Usa, “hanno unadi antagonizzare o eludere le difese immunitarie innate umane” che sono la nostra prima linea di contrasti al qualsiasi patogeno. Una ipotesi, fatte sulle sotto varianti identificate con Ba.4 e Ba.5, pubblicata sulla rivista BioRxiv – e quindi non sottoposta a revisione – in cui si spiega che “la replicazione è associata a una ridotta attivazione delle risposte immunitarie innate epiteliali rispetto alle precedenti sotto varianti ...

