Nathaly Caldonazzo scrive una lettera a Mattarella | la richiesta al Presidente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Di recente,ha mandato unaaldella Repubblica Sergio, per fare unache le sta molto a cuore. Non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo prende iniziative da questo punto di vista, per ottenere dei diritti che allo stato attuale non vengono ancora riconosciuti. Ma scopriamo in cosa consiste ladella showgirl., come tutti sapranno, è una talentuosa attrice e danzatrice, che esprime la sua arte attraverso il corpo. Per questo, il suo corpo deve essere sempre in forma e in salute per permettere alla showgirl di esibirsi nelle sue performance. Ma come molti sapranno,è stata ...