Lazio, CdS: “Arrivato Maximiliano, ora tocca al secondo portiere” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lazio, CDS- La porta della Lazio è coperta per metà come riporta il CdS, ma ora la dirigenza laziale dovrà piazzare il secondo portiere. La squadra di Sarri sta davvero prendendo forma con le sue richieste e le ambizioni ad oggi con il passare dei giorni crescono, in base a chi arriverà nella capitale nelle prossime ore. “Consegnato Maximiano a Sarri, Lotito ha preso tempo per la chiusura dell’altro portiere che entrerà in concorrenza con il portoghese ex Granada. Una ritirata strategica dettata da due ragioni. La prima: non farsi prendere alla gola e acquistare Provedel (o un altro al suo posto) a condizioni economiche ragionevoli. La seconda: concedere il tempo necessario al tecnico della Lazio per valutare Maximiano nei primi giorni di ritiro. Oggi comincerà ad allenarsi e Mau ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), CDS- La porta dellaè coperta per metà come riporta il CdS, ma ora la dirigenza laziale dovrà piazzare il. La squadra di Sarri sta davvero prendendo forma con le sue richieste e le ambizioni ad oggi con il passare dei giorni crescono, in base a chi arriverà nella capitale nelle prossime ore. “Consegnato Maximiano a Sarri, Lotito ha preso tempo per la chiusura dell’altroche entrerà in concorrenza con il portoghese ex Granada. Una ritirata strategica dettata da due ragioni. La prima: non farsi prendere alla gola e acquistare Provedel (o un altro al suo posto) a condizioni economiche ragionevoli. La seconda: concedere il tempo necessario al tecnico dellaper valutare Maximiano nei primi giorni di ritiro. Oggi comincerà ad allenarsi e Mau ...

Pubblicità

infoitsport : Lazio, CdS: “Arrivato Maximiliano, ora tocca al secondo portiere” - infoitsport : Lazio, CdS: “Arrivano i rinforzi per Sarri, molto acclamato Romagnoli” - Zanna731 : RT @ICazzotti: squadre coinvolte in calciopoli juve(gruppo Gedi repubblica,La stampa,lituttosport e CDS),milan(Mediaset,Mondadoriradio 105,… - ICazzotti : squadre coinvolte in calciopoli juve(gruppo Gedi repubblica,La stampa,lituttosport e CDS),milan(Mediaset,Mondadorir… - serie_a24 : #Lazio, CdS: “Ecco Romagnoli, ma Sarri ora sogna Zielinski” -