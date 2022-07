Koulibaly è stato forza dirompente, poi si è giustamente gestito. Napoli ha anche dubitato di lui (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per chi scrive, al netto del suo naturale bagaglio di inutilità, il calcio è solo sentimenti. Ciò che il calcio insegna – e i tifosi si ostinano a non imparare – è che tra di essi vivono anche odio, rivalsa, dipendenza e quant’altro la chimica dell’essere umano sa sintetizzare in un mucchio di ormoni, e che ciascuno di questi sentimenti ha un prezzo, in attesa del miglior offerente. È difficile far passare il messaggio in un paese di pensionati e pensionandi i cui principali giornali titolano da giorni della favola infranta dei coniugi Totti. Sempre per chi scrive, Koulibaly è stato, nei sui primi anni, una forza dirompente nell’immaginario spento dei napoletani. Preso in tempi di sperimentazione, non ha riscosso successo per lungo tempo – a lungo, anzi, la piazza lo ha ritenuto un rischio mal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per chi scrive, al netto del suo naturale bagaglio di inutilità, il calcio è solo sentimenti. Ciò che il calcio insegna – e i tifosi si ostinano a non imparare – è che tra di essi vivonoodio, rivalsa, dipendenza e quant’altro la chimica dell’essere umano sa sintetizzare in un mucchio di ormoni, e che ciascuno di questi sentimenti ha un prezzo, in attesa del miglior offerente. È difficile far passare il messaggio in un paese di pensionati e pensionandi i cui principali giornali titolano da giorni della favola infranta dei coniugi Totti. Sempre per chi scrive,, nei sui primi anni, unanell’immaginario spento dei napoletani. Preso in tempi di sperimentazione, non ha riscosso successo per lungo tempo – a lungo, anzi, la piazza lo ha ritenuto un rischio mal ...

Pubblicità

OptaPaolo : 1 - Dal suo approdo al Napoli (2014/15), Kalidou #Koulibaly è stato il giocatore di movimento ad aver completato pi… - CarefreeeCam : Got a chant for Koulibaly: Koulibaly is magic He wears a magic hat He could’ve stayed at napoli But he said grazie… - RentfreeDaily : RT @CriminalCosta: Got a chant for Koulibaly: Koulibaly is magic He wears a magic hat He could’ve stayed at napoli But he said grazie per… - _RonnieForbes : RT @CriminalCosta: Got a chant for Koulibaly: Koulibaly is magic He wears a magic hat He could’ve stayed at napoli But he said grazie per… - _Hazpilicueta : RT @CriminalCosta: Got a chant for Koulibaly: Koulibaly is magic He wears a magic hat He could’ve stayed at napoli But he said grazie per… -