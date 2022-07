Juventus, nessuno spiraglio per il colpo in attacco: pressing respinto (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juventus sonda il terreno per chiudere un colpo in attacco, ma il club non ha intenzione di cederlo ai bianconeri: la situazione. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa. L’obiettivo della dirigenza bianconera è regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. I tifosi sono sulle spine, anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lasonda il terreno per chiudere unin, ma il club non ha intenzione di cederlo ai bianconeri: la situazione. Ladi Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa. L’obiettivo della dirigenza bianconera è regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. I tifosi sono sulle spine, anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

MainettiIvan : @acmilan Ma voi 'tifosi' non state bene veramente.. non so come fate a non capire che nessuno ha un cazzo di soldi… - SimoneFalc01 : @manu67915486 @Claudel_IT Il campo ha detto ciò che ha detto e nessuno lo discute ma se voi date via quelli più imp… - bomberborre : Quante notizie contrastanti sull’ipotetico successore di De Ligt, come sempre la Juve se decide di non spifferare n… - ACaputoo : RT @lucsazzo: #Zaniolo è entrato nel secondo tempo, non guardando in faccia nessuno, ha preso e fa il cazzo che vuole, dribbling,tacchi,pal… - SilviaPrato1 : RT @SalJ80: Tutte le testate giornalistiche con esperti di mercato annessi per il difensore centrale della #Juventus danno un nome diverso… -