Il tumore di cui senti l’odore: un importante sintomo da non ignorare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il tumore della cervice uterina si manifesta attraverso sintomi vari, ma uno di questi può essere inconfondibile. Se individuato per tempo, può salvarti la vita. Sì: c’è un tumore di cui puoi sentire l’odore. E in questo modo puoi sperare in una diagnosi precoce: un elemento fondamentale affinché la prognosi sia veramente favorevole. Tale tumore si sviluppa nella parte inferiore dell’utero, che è l’organo dell’apparato femminile dove si sviluppa l’embrione durante gravidanza. Per capire meglio il punto, considerate che l’utero rivela una forma simile a un imbuto rovesciato e che è formato da due parti principali. C’è la parte superiore, chiamata corpo dell’utero; e c’è la parte inferiore, ossia il collo dell’imbuto, che è detta cervice. Comprendere quali odori vaginali discostano dalla normalità è ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildella cervice uterina si manifesta attraverso sintomi vari, ma uno di questi può essere inconfondibile. Se individuato per tempo, può salvarti la vita. Sì: c’è undi cui puoire. E in questo modo puoi sperare in una diagnosi precoce: un elemento fondamentale affinché la prognosi sia veramente favorevole. Talesi sviluppa nella parte inferiore dell’utero, che è l’organo dell’apparato femminile dove si sviluppa l’embrione durante gravidanza. Per capire meglio il punto, considerate che l’utero rivela una forma simile a un imbuto rovesciato e che è formato da due parti principali. C’è la parte superiore, chiamata corpo dell’utero; e c’è la parte inferiore, ossia il collo dell’imbuto, che è detta cervice. Comprendere quali odori vaginali discostano dalla normalità è ...

Pubblicità

OliviaNiolu : @FrancaCapitani2 @mariobianchi18 Non saprei. Mio padre è morto ahimè per un tumore incurabile ben 15 anni dopo da u… - rainiero43 : RT @ElisabettaBat14: @ProfMBassetti Mio marito 65 anni diabetico e con un tumore in corso di cui ancora non era a conoscenza, ha preso la d… - ElisabettaBat14 : @ProfMBassetti Mio marito 65 anni diabetico e con un tumore in corso di cui ancora non era a conoscenza, ha preso l… - colvieux : @pharsaliaa Onore accordato. D’altronde un essere umano che irride chi lavora in un focolaio con pazienti fragili t… - ritrattosalute : #sport e #prevenzione, un binomio vincente su cui si basa l'iniziativa di #incontradonna onlus, dedicata alle donne… -