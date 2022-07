Il M5s fa quadrato sul voto di domani in Senato. Entro sera nuovo colloquo fra Draghi e Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la ‘trovata’ (sapendo che non avrebbe influenzato l’esito), di disertare l’Aula in occasione del voto al Dl Aiuti, sul M5s – a ragione – si è abbattuto un uragano. Questo anche alla luce del precedente incontro ‘chiarificatore’ fra il premier e Conte, con quest’ultimo che ha lasciato nelle mani di Draghi una serie di ‘richieste’, così da dare un segno del ruolo che il M5s esercita in seno alla maggioranza. Tuttavia l’atteggiamento di Conte non è piaciuto granché allo stesso presidente del Consiglio il quale, in conferenza stampa, pur ribadendo l’importanza dei pentastellati nell’ambito dell’esecutivo, ha tenuto però a rimarcare che ‘non accetta ultimatum’. Il voto M5s in Senato: oggi 5 ore di Consiglio nazionale M5S per decidere quale atteggiamento adottare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la ‘trovata’ (sapendo che non avrebbe influenzato l’esito), di disertare l’Aula in occasione delal Dl Aiuti, sul M5s – a ragione – si è abbattuto un uragano. Questo anche alla luce del precedente incontro ‘chiarificatore’ fra il premier e, con quest’ultimo che ha lasciato nelle mani diuna serie di ‘richieste’, così da dare un segno del ruolo che il M5s esercita in seno alla maggioranza. Tuttavia l’atteggiamento dinon è piaciuto granché allo stesso presidente del Consiglio il quale, in conferenza stampa, pur ribadendo l’importanza dei pentastellati nell’ambito dell’esecutivo, ha tenuto però a rimarcare che ‘non accetta ultimatum’. IlM5s in: oggi 5 ore di Consiglio nazionale M5S per decidere quale atteggiamento adottare ...

