I 5 Stelle non votano, governo verso la crisi: Draghi salirà al Quirinale da Mattarella (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giovedì il voto di fiducia sul Dl Aiuti: i 5 Stelle non parteciperanno. Le telefonate e i faccia a faccia tra Conte e il premier non sono bastati Leggi su corriere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giovedì il voto di fiducia sul Dl Aiuti: i 5non parteciperanno. Le telefonate e i faccia a faccia tra Conte e il premier non sono bastati

Pubblicità

AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - fanpage : ???? Il Movimento Cinque Stelle non voterà il #decretoAiuti in Senato. Ora il Governo Draghi è ufficialmente in crisi - galeazzobignami : I 5 stelle annunciano che non voteranno la fiducia. Bene. Adesso vediamo se tutti saranno coerenti con quanto det… - Kataklinsmann : @ilLore79 @cippiriddu Eh ma il nulla urlato non è più nulla. I cinque stelle ci hanno vinto le elezioni, l’ultima volta. - flaviotralbero : RT @Paroledipaola: #Draghi vada avanti per il bene del paese senza i cinque stelle. Facciamo a meno dei grillini e del ricatto di Conte. No… -