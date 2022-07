(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il silenzio che regna sulle prossime elezioni regionali inè l’impercettibile indaffararsi delle formiche: nessuno pubblicamente ne parla ma nei corridoi del palazzo e nelle segreterie dei partiti non passa un giorno senza un rilancio, uno sgambetto, qualche goccia di veleno e idee nate entusiastiche e spente già prima della sera. Elezioni regionali,e Sicilia sono diventate merce di scambio Come spesso gli capita sull’altare del furibondi ci sta il centrodestra, o quello che ne rimane, ormai pronto a usare qualsiasi elezione, sia anche quella di un amministratore condominiale, per pesare gli equilibri interni e per rivendicare posizioni. Fa niente che poi, come nelle ultime elezioni amministrative, a farci le spese sia quel comune o questa regione (la, nel nostro caso):e ...

giorgio_galvani : 11 luglio 1982 40 anni dopo scatti in bianco e nero della festa memorabile con gli amici del @trebis_bar bar tre bi… -

LA NOTIZIA

... alcuni omaggi: Il mondo di Jimmye Io che amo solo te di Pino Donaggio eseguite in assolo dalla Civello con la chitarra classica e Metti una sera a cena dell'immenso Morricone. Un solo...E il pensiero va subito alla Sicilia e aldi Nello Musumeci. "La regola degli uscenti è vera ... Tuttavia il casoè stato più volte agitato per corroborare l'ineluttabilità della riconferma ... Fontana bis in Lombardia. Meloni tenta Salvini per far fuori la Moratti In settimana il vertice. E nel frattempo Miccichè presenta una terna di nomi. PALERMO – Sicilia, Lombardia, Lazio. Il cubo di Rubik del centrodestra ha diverse facce da fare combaciare. La partita per ...Ecco le strade interessate Gli interventi sono partiti dalla strada comunale Massimiano, nel tratto La Franca-via Pio La Torre, e proseguiranno su via vecchia Oria-Ostuni, nei tratti via Terracini-com ...