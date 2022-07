Draghi non convince i senatori del M5S, fiducia resta ad alto rischio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Votare, ancora una volta, la fiducia al governo Draghi così da arrivare a fine luglio e verificare cosa effettivamente verrà inserito nel "corposo" nuovo decreto annunciato da Draghi o strappare subito (uscendo dall'Aula o astenendosi) giovedì sul Dl Aiuti, come chiedono a gran voce i senatori del Movimento 5 Stelle? Il dilemma non si è ancora sciolto ma in Senato la pattuglia dei parlamentari pentastellati è sempre più insofferente, a maggior ragione dopo la conferenza stampa del premier Mario Draghi, tenuta al termine dell'incontro con i sindacati sui temi sociali, una conferenza stampa che, secondo quanto si apprende, li ha lasciati insoddisfatti.Per parte sua il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte ha fatto sapere che esprimerà la sua posizione al Consiglio nazionale convocato per le prime ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Votare, ancora una volta, laal governocosì da arrivare a fine luglio e verificare cosa effettivamente verrà inserito nel "corposo" nuovo decreto annunciato dao strappare subito (uscendo dall'Aula o astenendosi) giovedì sul Dl Aiuti, come chiedono a gran voce idel Movimento 5 Stelle? Il dilemma non si è ancora sciolto ma in Senato la pattuglia dei parlamentari pentastellati è sempre più insofferente, a maggior ragione dopo la conferenza stampa del premier Mario, tenuta al termine dell'incontro con i sindacati sui temi sociali, una conferenza stampa che, secondo quanto si apprende, li ha lasciati insoddisfatti.Per parte sua il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte ha fatto sapere che esprimerà la sua posizione al Consiglio nazionale convocato per le prime ...

