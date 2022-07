Ddl Spettacolo, ok definitivo Camera alla legge delega. Via libera a stragrande maggioranza (Di mercoledì 13 luglio 2022) La legge delega di riforma del settore dello Spettacolo è stata definitivamente approvata dalla Camera, con la sola astensione dei deputati di Fratelli d'Italia, 348 sono stati invece i voti a favore. "Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità e molte altre tutele finora non riconosciute, può ora nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà più nessuno indietro- ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini -. La fiducia accordata dalle Camere impegna ora il Governo a operare celermente nell'esercitare la delega".Il voto di questa mattina alla Camera dei Deputati segue l'approvazione in prima lettura al Senato del 18 maggio scorso e approva in via definitiva il disegno di legge "delega ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladi riforma del settore delloè stata definitivamente approvata d, con la sola astensione dei deputati di Fratelli d'Italia, 348 sono stati invece i voti a favore. "Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità e molte altre tutele finora non riconosciute, può ora nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà più nessuno indietro- ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini -. La fiducia accordata dalle Camere impegna ora il Governo a operare celermente nell'esercitare la".Il voto di questa mattinadei Deputati segue l'approvazione in prima lettura al Senato del 18 maggio scorso e approva in via definitiva il disegno di...

