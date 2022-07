Dalla Grecia un giallo con intriganti risvolti psicologici

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Le aspettative sono altissime, tutti (stampa e critici) sono certi che La strada del silenzio, nuova serie-thriller di Canale 5 (in streaming su Mediaset Infinity), in onda da stasera alle 21.20, farà “il botto”. Di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuita da Beta Film, è stata un successo di ascolti e di critica in patria. Andata in onda indal 4 aprile al 4 luglio dello scorso anno, è stata celebrata da Athens Voice come: «Una delle migliori serie, nella storia della tv greca», con «Tutti gli episodi sono perfetti dall’inizio alla fine». Cineramen ha invece scritto che è «Un diamante della tv greca, con lo stesso appeal delle serie Netflix». Tredici gli episodi. Mediaset ne manderà in onda tre a sera fino al 3 agosto (data dell’ultima puntata-panino di quattro episodi). ...