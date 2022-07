Da Parigi – Trasferimenti: Lorient vicino alla conclusione dell’arrivo di Yvon Mvogo (RB Lipsia) (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 20:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: La finestra di mercato dell’FC Lorient sta per accelerare. Il club bretone spera di concludere due arrivi nelle prossime ore. Prima quello di un portiere. Come annunciato, gli Hakes sono avanzati sulla pista che porta a Yvon Mvogo. Il 28enne internazionale svizzero (4 selezioni) sarebbe atteso questo martedì sera al Morbihan nell’ambito di una transazione la cui natura non è stata filtrata. Prestato la scorsa stagione al PSV Eindhoven, dove ha giocato solo 8 partite di campionato, Mvogo, sotto contratto con il Lipsia fino al 2023, dovrà ricoprire il ruolo di portiere numero 1 dell’FCL. Jawad El-Yamiq, al centro della foto (numero 15), con il Real ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 20:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: La finestra di mercato dell’FCsta per accelerare. Il club bretone spera di concludere due arrivi nelle prossime ore. Prima quello di un portiere. Come annunciato, gli Hakes sono avanzati sulla pista che porta a. Il 28enne internazionale svizzero (4 selezioni) sarebbe atteso questo martedì sera al Morbihan nell’ambito di una transazione la cui natura non è stata filtrata. Prestato la scorsa stagione al PSV Eindhoven, dove ha giocato solo 8 partite di campionato,, sotto contratto con ilfino al 2023, dovrà ricoprire il ruolo di portiere numero 1 dell’FCL. Jawad El-Yamiq, al centro della foto (numero 15), con il Real ...

