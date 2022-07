Come cambiano gli Its e cosa si potrà studiare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con l'approvazione della riforma organica dei nuovi istituti tecnologici superiori, al via corsi su sicurezza informatica, energia verde e nuove forme di mobilità sostenibile Leggi su wired (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con l'approvazione della riforma organica dei nuovi istituti tecnologici superiori, al via corsi su sicurezza informatica, energia verde e nuove forme di mobilità sostenibile

Pubblicità

lucianonobili : Meglio tardi che mai. Orgoglioso oggi più che mai del coraggio di @MatteoRenzi e @ItaliaViva che, soli contro tutt… - gaia_bsr : è assurdo come i tempi cambiano - ForexOnlineMeIt : Parità #euro-#dollaro: come cambiano le spese europee - - Luca8791 : @Nicolet84520681 Diventa affollato sto posto?????? comunque non sanno più neanche loro cosa dire:cambiano opinione com… - AliceBgo : @kalibiro Speriamo capiscano ! I tempi cambiano ! Non si devono comportare come delle vecchie mummie ?? -