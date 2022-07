“Ci prendiamo quello che è nostro”: minacce in stile Gomorra alla Masseria Ferraioli di Afragola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non c’è tregua per la Masseria “Antonio Esposito Ferraioli” di Afragola, il bene confiscato alla criminalità più grande dell’area metropolitana di Napoli. Nella serata dell’ 11 luglio, si sono presentati sul posto degli uomini che hanno minacciato apertamente i presenti qualificandosi come appartenenti al clan Magliulo, famiglia di camorra che deteneva la Masseria prima della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non c’è tregua per la“Antonio Esposito” di, il bene confiscatocriminalità più grande dell’area metropolitana di Napoli. Nella serata dell’ 11 luglio, si sono presentati sul posto degli uomini che hanno minacciato apertamente i presenti qualificandosi come appartenenti al clan Magliulo, famiglia di camorra che deteneva laprima della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

SalvatoreAllo13 : @ralphfiennes55 @IgnazioGrazioso @TolliVincenzo Neanche le tre grandi del calcio italiano (che davvero lì i tifosi… - LaSoraCamilla_ : @CozzAndrea È quello che dico io. Uno 'pronto' come KK non puoi prenderlo (non ci prendiamo in giro, se KK ambisce… - gamonapoli : Leggo prendiamo Bremer prendiamo Senesi o questo o quello. Ma al Chelsea serviva un difensore e ha voluto prendere… - __andrelia : anche se avrei preferito altro, ma vabbe. prendiamo quello che si può, già è tanto ???????? - Maignangioia : Piuttosto che fare la collezione dei papabili salvatori dell'umanità, altresì chiamati Messia, prendiamo quello ori… -