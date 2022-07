"Che fine fanno quei soldi?": Paragone, uno spaventoso sospetto su Draghi e governo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Siamo a Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Ospite in studio Gianluigi Paragone, che fa il punto - assai critico - sul Pnrr e sui progetti che il governo e Mario Draghi hanno per gestirlo. Il tutto con un Giampiero Mughini, altrettanto presente nella puntata di martedì 12 luglio, assai critico nei confronti delle posizioni espresse dal leader di Italexit. "Vogliamo sapere se ci sono dei margini per dare risposte - esordisce Paragone -. Noi lo chiamiamo scostamento di bilancio, ma a mia nonna non gliene frega nulla. Vuole sapere se qualcuno andrà incontro a lei che ha una certa pensione, a una situazione particolare: il caro-spesa, il caro-vita, il caro-bollette. Altri vogliono sapere se alla pompa di benzina al di là delle chiacchiere il pieno costerà l'ira di Dio oppure no. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Siamo a Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Ospite in studio Gianluigi, che fa il punto - assai critico - sul Pnrr e sui progetti che ile Mariohanno per gestirlo. Il tutto con un Giampiero Mughini, altrettanto presente nella puntata di martedì 12 luglio, assai critico nei confronti delle posizioni espresse dal leader di Italexit. "Vogliamo sapere se ci sono dei margini per dare risposte - esordisce-. Noi lo chiamiamo scostamento di bilancio, ma a mia nonna non gliene frega nulla. Vuole sapere se qualcuno andrà incontro a lei che ha una certa pensione, a una situazione particolare: il caro-spesa, il caro-vita, il caro-bollette. Altri vogliono sapere se alla pompa di benzina al di là delle chiacchiere il pieno costerà l'ira di Dio oppure no. ...

