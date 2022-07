Borse di studio universitarie, la Regione amplia la platea dei beneficiari (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi approva oggi in Giunta un importante provvedimento con cui la Regione aumenta il tetto di reddito per l’accesso alle Borse di studio universitarie, ampliando notevolmente la platea dei beneficiari. La soglia di reddito “Isee” passa da 21.000 euro a 22.700 euro annui, mentre la soglia “patrimoniale” passa da 40.000 a 46.500 auro. Complessivamente si stanziano per le Borse di studio 130 milioni (30 in più rispetto all’anno scorso). “Siamo riusciti a reperire ulteriori risorse – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – e questo straordinario sforzo economico consente di aumentare i tetti di reddito per poter accedere alle Borse di studio. Confermiamo la grande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi approva oggi in Giunta un importante provvedimento con cui laaumenta il tetto di reddito per l’accesso alledindo notevolmente ladei. La soglia di reddito “Isee” passa da 21.000 euro a 22.700 euro annui, mentre la soglia “patrimoniale” passa da 40.000 a 46.500 auro. Complessivamente si stanziano per ledi130 milioni (30 in più rispetto all’anno scorso). “Siamo riusciti a reperire ulteriori risorse – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – e questo straordinario sforzo economico consente di aumentare i tetti di reddito per poter accedere alledi. Confermiamo la grande ...

