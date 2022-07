Atletica | Mondiali Eugene 2022 | Marcell Jacobs sarà al via nei 100 metri

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il campione olimpicoal via nei 100del Mondiale di. L’azzurro, dopo un colloquio con il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, ha deciso di prendere parte alla rassegna iridata e scenderà in pista nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato alle ore 3.50 italiane (ore 18.50 statunitensi). In serataraggiungerà la squadra al villaggio atleti, situato di fronte all’Hayward Field, e successivamente si presenterà alla stampa insieme al dt Antonio La Torre e al capitano Gianmarco Tamberi. Comincia ufficialmente la stagione outdoor di, dopo che quella invernale lo aveva visto trionfare ai Campionati del Mondo in sala di Belgrado: nel ...

Quello dei sei titolie della 'doppia doppietta' olimpica tra Londra 2012 e Rio 2016. Ori in serie, la Regina Elisabetta lo nomina Sir e non è un caso che fosse a bordo di uno dei bus ......scuola risale addirittura al sindaco Guglielmo Valduga - ma tra souvenir delle guerree ... grazie ai fondi nazionali per lo sport, dovrebbe diventare la Mecca regionale dell'leggera. ...ROMA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene. L’azzurro sarà in gara nella batteria in programma nella not ...ATLETICA - A meno di tre giorni dal debutto ai Mondiali di Eugene, Paolo Camossi in un'intervista al Corriere della Sera fa il punto della situazione ...