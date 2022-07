Atalanta, Gasperini: “Zappacosta può tornare prima” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Atalanta Gasperini- L’Atalanta continua il suo ritiro, giornata di rifinitura atletica per guadagnare minuti nelle gambe. Nel frattempo, la nuova proprietà americana lavora sul mercato. Primo test in amichevole per l’Atalanta, vittoria per 10-0 contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche. Scatenati Muriel e Zapata, ottima prestazione anche dell’ex Salernitana, Nedim Zortea e ha debuttato anche il neoacquisto Ederson. Gasperini, al termine del match è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, parlando di vari argomenti. Ha trattato vari argomenti, tra cui anche quello riguardo l’infortunio di Davide Zappacosta. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister bergamasco: Sull’infortunio di Zappacosta: “Recupero in anticipo? La settimana prossima ne sapremo di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro, giornata di rifinitura atletica per guadagnare minuti nelle gambe. Nel frattempo, la nuova proprietà americana lavora sul mercato. Primo test in amichevole per l’, vittoria per 10-0 contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche. Scatenati Muriel e Zapata, ottima prestazione anche dell’ex Salernitana, Nedim Zortea e ha debuttato anche il neoacquisto Ederson., al termine del match è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, parlando di vari argomenti. Ha trattato vari argomenti, tra cui anche quello riguardo l’infortunio di Davide. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister bergamasco: Sull’infortunio di: “Recupero in anticipo? La settimana prossima ne sapremo di ...

