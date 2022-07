Altro cambio di casacca per Pirozzi: con chi va l'ex sindaco di Amatrice (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sergio Pirozzi entra nella Lega. L'ex sindaco di Amatrice (completamente distrutta dal terremoto nell'agosto 2016), attualmente consigliere regionale del Lazio, ufficializzerà oggi alle 10 il passaggio nel partito di Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera alla quale parteciperanno lo stesso leader leghista, il coordinatore regionale del Lazio Claudio Durigon e il responsabile dei dipartimenti Armando Siri. Pirozzi guiderà il dipartimento Eventi emergenziali e Protezione Civile della Lega. Dopo essersi candidato a presidente della Regione e aver così favorito la vittoria del centrosinistra e di Nicola Zingaretti, Pirozzi aveva aderito a Fratelli d'Italia, partito dal quale è uscito aderendo al gruppo Misto della Pisana. Ora l'approdo in Lega. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sergioentra nella Lega. L'exdi(completamente distrutta dal terremoto nell'agosto 2016), attualmente consigliere regionale del Lazio, ufficializzerà oggi alle 10 il passaggio nel partito di Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera alla quale parteciperanno lo stesso leader leghista, il coordinatore regionale del Lazio Claudio Durigon e il responsabile dei dipartimenti Armando Siri.guiderà il dipartimento Eventi emergenziali e Protezione Civile della Lega. Dopo essersi candidato a presidente della Regione e aver così favorito la vittoria del centrosinistra e di Nicola Zingaretti,aveva aderito a Fratelli d'Italia, partito dal quale è uscito aderendo al gruppo Misto della Pisana. Ora l'approdo in Lega.

Pubblicità

sarlimarco : @Scorpio27023158 Hanno quel potere, solo amore puro in cambio, senza ritorno come avevi espresso in un altro tweet - RibelleAntisis1 : @GiordanoSepi Ma il punto è un altro. Usare la propria posizione di potere per fare accordi segreti con una multina… - 4Harrier : @xelagrillo Primo tempo 2-0 352 classico Bene Lautaro (sempre cattivo anche in amichevole), Samir (due grandi para… - kekka_gata : @narcjso3 non posso darti qualcos altro in cambio? - heydeIilah : Devo andare in am*rica? Cambio sfarovevole, il parco in cui devo andare che brucia da due giorni, c'è altro???? -