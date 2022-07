AltaRoma | Saman Loira | una collezione che fonde estro e bellezza

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra le passerelle della nuova edizione diha sfilato la nuovaSS23 di. Un marchio italiano dal gusto romantico e sofisticato, ispirato dalle figure mitologiche nella scelta delle materie prime. Il brandesprime la propria creatività esaltando l’eleganza, la sensualità e l’anima eterea. L’identità del marchio si definisce attraverso la rappresentazione di storie oniriche, fiabe e visioni e, per laSS23 –celebra la natura. Ninfe e nello specifico Driadi (nella mitologia greca quelle particolari ninfe delle querce, n.d.r.) vengono pervase come in una metamorfosi di rampicanti giochi d’incrostazioni e origami, dal semplice popeline al pizzo, dal rasatello al più nobile ...