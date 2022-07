(Di martedì 12 luglio 2022) In particolare, le quote di NBT e NLT sono 48,6% e 31,5% nella provincia di Bolzano, 46% e 23% in quella di Trento.foto: agenziafotogramma.it . tvi/com 12 - Lug - 22 12:31 12 luglio 2022

" In particolare - conclude il Presidente dell'- andrebbero incluse le società di noleggio a ...le immatricolazioni di superiori (seg. E, +6,3%) e alto di gamma (seg. F, +7,4%), con ..."In particolare " conclude il Presidente dell'" andrebbero incluse le società di noleggio a ...le immatricolazioni di superiori (seg. E, +6,3%) e alto di gamma (seg. F, +7,4%), con quote ... Unrae, crescono dell'11,4% i contratti di noleggio a lungo termine ROMA (ITALPRESS) - I contratti di noleggio a lungo termine di autovetture in Italia (non confrontabili con le immatricolazioni dello stesso periodo, ndr) n ...Anche nel sesto mese dell'anno si registra una decrescita di immatricolazioni nel nostro Paese: il bilancio del primo semestre è ampiamente negativo ...