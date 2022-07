Universo | la prima immagine del telescopio Webb | «È la più nitida mai scattata finora»

(Di martedì 12 luglio 2022) È lafoto scelta per mostrare le capacità delJames. E ritrae un gruppo di galassie noto con la sigla SMAC 0723. Si tratta di galassie formate subito dopo il Big Bang, più di 13 miliardi di anni fa. Questo scatto è «l’a infrarossi più profonda emaidell’», ha affermato la Nasa. Presentata in antedal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, fa parte di un set completo che verrà pubblicato martedì 12 luglio sul sito dell’agenzia americana. Il più grandedi sempre è arrivato a destinazione il 24 gennaio. «Ladalrappresenta un momento storico per ...

Questo scatto è "l'immagine a infrarossi più profonda e nitida mai scattata finora dell'", ... "Laimmagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la ......È la suafoto a colori e segna già un record, per questo è stata scelta, per mostrare di cosa è capace il nuovo super telescopio, erede del glorioso Hubble: la più "profonda" foto dell'...Insieme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e al vicepresidente Kamala Harris, l'agenzia spaziale statunitense NASA ha presentato la prima immagine ...