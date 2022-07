Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Immunità gregge impossibile con questo virus” (Di martedì 12 luglio 2022) L’Immunità di gregge o di popolazione, “con un virus” come il Covid “che provoca così tante reinfezioni, non è tecnicamente possibile”. Si può avere, nelle persone che si infettano, “una momentanea refrattarietà, ma che dura pochi mesi. Con germi così contagiosi e, soprattuto, che hanno capacità di infettare di nuovo, non c’è nessuna possibilità”. Lo dice all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’Immunità di gregge, spiega Ricciardi, “si acquisisce quando si arriva ad avere un’Immunità permanente, grazie a un vaccino o a un’infezione naturale. Con Sars-CoV-2 questo non accade proprio perché estremamente contagioso e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) L’dio di popolazione, “con un” come il“che provoca così tante reinfezioni, non è tecnicamente possibile”. Si può avere, nelle persone che si infettano, “una momentanea refrattarietà, ma che dura pochi mesi. Con germi così contagiosi e, soprattuto, che hanno capacità di infettare di nuovo, non c’è nessuna possibilità”. Lo dice all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’di, spiega, “si acquisisce quando si arriva ad avere un’permanente, grazie a un vaccino o a un’infezione naturale. Con Sars-CoV-2non accade proprio perché estremamente contagioso e ...

