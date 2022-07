Trovato morto a Campitello Matese: il 62enne di Torrecuso potrebbe essersi tolto la vita (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano aggiornamenti sul ritrovamento del cadavere di Raffaele Botticella, l’uomo riTrovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi. Il fioraio 62enne di Torrecuso (Benevento) del quale si erano perse le tracce sabato scorso a poca distanza dalla località turistica di Campitello Matese, è stato Trovato morto dai soccorritori a poco meno di un chilometro di distanza dal luogo dove era stata lasciata la macchina. Secondo gli investigatori il 62enne potrebbe essersi tolto la vita. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto vicino alla baita La Gallinola, località tra i comuni di San Polo e San Massimo (Campobasso) che si trova a circa 1.600 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano aggiornamenti sul ritrovamento del cadavere di Raffaele Botticella, l’uomo risenzanel primo pomeriggio di oggi. Il fioraiodi(Benevento) del quale si erano perse le tracce sabato scorso a poca distanza dalla località turistica di, è statodai soccorritori a poco meno di un chilometro di distanza dal luogo dove era stata lasciata la macchina. Secondo gli investigatori illa. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto vicino alla baita La Gallinola, località tra i comuni di San Polo e San Massimo (Campobasso) che si trova a circa 1.600 ...

