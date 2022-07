Tra sacro e profano: la sfilata in Sicilia di Dolce e Gabbana è un inno all’arte barocca (Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it E’ una sfilata dallo stile Siciliano firmata Dolce e Gabbana quella che va in scena a Ortigia e Marzamemi che festeggia dieci anni della linea alta moda della Maison. Un ritorno in Sicilia, un ritorno alle origini, dove tutto ha avuto inizio nel luglio 2012 con la prima sfilata haute couture, a Taormina. Gli stilisti, questa volta, hanno scelto la zona più antica di Siracusa, per il défilé della collezione donna Autunno Inverno 2022-2023. Un evento, uno show straordinario per celebrare non soltanto il brand ma anche l’Italia e le sue bellezze. Una lunghissima passerella realizzata in piazza Duomo sulla quale si sono alternate 106 modelle. Spazio non solo alle creazioni Dolce e Gabbana ma anche all’isola, alla sua gente e alle sue ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it E’ unadallo stileno firmataquella che va in scena a Ortigia e Marzamemi che festeggia dieci anni della linea alta moda della Maison. Un ritorno in, un ritorno alle origini, dove tutto ha avuto inizio nel luglio 2012 con la primahaute couture, a Taormina. Gli stilisti, questa volta, hanno scelto la zona più antica di Siracusa, per il défilé della collezione donna Autunno Inverno 2022-2023. Un evento, uno show straordinario per celebrare non soltanto il brand ma anche l’Italia e le sue bellezze. Una lunghissima passerella realizzata in piazza Duomo sulla quale si sono alternate 106 modelle. Spazio non solo alle creazionima anche all’isola, alla sua gente e alle sue ...

