'Sul Dopo di Noi Grando spende parole ma non spiega cosa intende fare' (Di martedì 12 luglio 2022) Al di là dei vanti di ciò che ha fatto nel primo mandato e non è tutta farina del suo sacco, leggo solo parole, fiumi di parole. Leggi su terzobinario (Di martedì 12 luglio 2022) Al di là dei vanti di ciò che ha fatto nel primo mandato e non è tutta farina del suo sacco, leggo solo, fiumi di

Pubblicità

CarloCalenda : Vi chiederanno il voto utile (per loro), dopo una legislatura in cui è stato del tutto inutile. Contano sul vostro… - Agenzia_Ansa : Ore cruciali per le sorti del governo Draghi dopo il voto di fiducia sul decreto Aiuti che ha visto il Movimento 5… - Linkiesta : Gli #Himars sfiduciano #Putin, #Conte sfiducia #Draghi Oggi l’avvocato del populismo si prende il rischio di far c… - chiaraborelli_ : io capisco tutto ma se scrivete sul sito consegna in 2-4 giorni, NON ESISTE PROPRIO CHE DOPO CINQUE GIORNI NON ABBI… - MileMail : RT @oltrelodio: Ancora #bodyshaming sui social. Florence Pugh, stella di Midsommar, vittima di #hatespeech sul web dopo una sfilata di Vale… -