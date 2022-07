Simona Ventura: “Totti è stato molto carino con me, Ilary non tanto” (Di martedì 12 luglio 2022) Simona Ventura non ha atteso molto prima di commentare la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa volta è ufficiale, ieri sera l’ex coppia ha confermato tutto, questa volta Simona Ventura può commentare senza timore di essere smentita né rimproverata. Ricordiamo che quando qualche mese iniziò a girare la notizia dell’addio tra la conduttrice de L’Isola dei famosi e l’ex calciatore, la Ventura si precipitò a dare buoni consigli sui social. Dalla sua esperienza con Stefano Bettarini cercò di far capire che era giusto parlarne, che avrebbero trovato il modo di procedere insieme con un certo equilibrio. Ilary Blasi non mandò giù quel post pubblicato sui social, tuonò che Simona non era certo una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022)non ha attesoprima di commentare la notizia della separazione traBlasi e Francesco. Questa volta è ufficiale, ieri sera l’ex coppia ha confermato tutto, questa voltapuò commentare senza timore di essere smentita né rimproverata. Ricordiamo che quando qualche mese iniziò a girare la notizia dell’addio tra la conduttrice de L’Isola dei famosi e l’ex calciatore, lasi precipitò a dare buoni consigli sui social. Dalla sua esperienza con Stefano Bettarini cercò di far capire che era giusto parlarne, che avrebbero trovato il modo di procedere insieme con un certo equilibrio.Blasi non mandò giù quel post pubblicato sui social, tuonò chenon era certo una ...

Pubblicità

curadisplendere : RT @alluc1nante: Ma ricordiamo quando Simona Ventura chiuse nel cesso Alfonso Signorini e il suo giornale di merda, adesso aspettiamo solo… - infoitsalute : Simona Ventura confessa: “Francesco Totti molto carino, Ilary Blasi…” - zazoomblog : La separazione di Totti e Ilary parla Simona Ventura: “Francesco fu carino con me lei non tanto…” - #separazione… - IsaeChia : Simona Ventura confessa: “Francesco Totti molto carino, Ilary Blasi non tanto ma…” La conduttrice è tornata a parl… - blogtivvu : La separazione di Totti e Ilary, parla Simona Ventura: “Francesco fu carino con me, lei non tanto…”… -