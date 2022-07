Scontri Venezia-Bologna, 39 daspo per tifosi dopo la rissa dell’8 maggio in Laguna (Di martedì 12 luglio 2022) Il Questore di Venezia ha emesso un daspo per trentanove tifosi di Venezia e Bologna, 19 Lagunari e 20 felsinei, per quanto successo l’8 maggio nella città veneta, dove si erano affrontati in una grave rissa tra Campo della Tana e Rio dell’Arsenale i supporter delle due squadre. In seguito alla visione di immagini di videosorveglianza, è stato possibile individuare con certezza i partecipanti a questa rissa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Il Questore diha emesso unper trentanovedi, 19ri e 20 felsinei, per quanto successo l’8nella città veneta, dove si erano affrontati in una gravetra Campo della Tana e Rio dell’Arsenale i supporter delle due squadre. In seguito alla visione di immagini di videosorveglianza, è stato possibile individuare con certezza i partecipanti a questa. SportFace.

