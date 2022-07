Processo-Giffoni Valle Piana | il 10 gennaio il teste-chiave Silvestro Amodio

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 12 luglio 2022) Martedì 12 luglio si è celebrata l’udienza del‘Palazzo ex Cinemae Centro Polifunzionale di’ dinanzi al Collegio della Seconda Sezione Penale. Nell’aula 17 della palazzina C della Cittadella Giudiziaria di Salerno il Collegio era composto dal Presidente Valiante, a latere De Lucia e Lamberti con il Pm Maria Carmela Polito. Sono imputati nove persone tra tecnici comunali, direttori dei lavori ed imprenditori. Tra gli imputati presenti in aula l’architetto direttore dei lavori per la demolizione dell’ex cinemae la costruzione di un palazzo di cinque piani. L’avvocato Francesco Saverio Dambrosio ha sollevato un’eccezione di nullità dell’udienza preliminare per impedimento a comparire per motivi di salute del suo assistito che il Tribunale ha però ...