Prelievo Postamat: questa cifra fa scattare subito i controlli (Di martedì 12 luglio 2022) I rigidi limiti di contante stanno limitando i pagamenti classici ma un primo ostacolo arriva da quanto si digita allo sportello. Ecco perché Da diversi anni, le Poste Italiane hanno acquisito un portfolio di correntisti di tutto rispetto grazie al conto corrente Bancoposta, il quale nonna nulla da invidiare alle modalità di giacenza delle banche. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 12 luglio 2022) I rigidi limiti di contante stanno limitando i pagamenti classici ma un primo ostacolo arriva da quanto si digita allo sportello. Ecco perché Da diversi anni, le Poste Italiane hanno acquisito un portfolio di correntisti di tutto rispetto grazie al conto corrente Bancoposta, il quale nonna nulla da invidiare alle modalità di giacenza delle banche. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Terzobinarioit : Prelievo di contanti dal Postamat a Civitavecchia e sul Litorale tramite cellulare - giorgiolecis : Cagliari/Sud Sardegna. Abilitato il prelievo di contanti con lo smartphone dagli ATM Postamat - veneziatoday : In provincia di Venezia è possibile prelevare denaro in posta senza utilizzare la carta - zazoomblog : Poste Italiane: attivo anche in provincia di Milano il prelievo senza carta presso i Postamat - #Poste #Italiane:… - ilCittadinoLodi : Prelievo dei contanti nei 33 Postamat del Lodigiano senza carta ma con App e cellulare -